Man na bedreigingen met hakbijl aangehouden in Breda

Zaterdag hebben politiemensen een 55-jarige Bredanaar aangehouden omdat hij mensen had bedreigd met een hakbijl. 'De man zit vast en de politie heeft de zaak in onderzoek', zo meldt de politie zondag.

Aanhouding

De politie ontving zaterdag even voor 21.30 uur een melding dat mensen werden bedreigd door een man met hakbijl in de buurt Kesteren in Breda. De personen zagen kans om de hakbijl van de man af te pakken. Hierop vluchtte de man een woning in.

Aangifte

Agenten ter plaatse hielden de man middels schildprocedure aan voor bedreiging. De 55-jarige Bredanaar zit vast en de hakbijl is in beslag genomen. De mensen die door de verdachte werden bedreigd, hebben aangifte gedaan. Het onderzoek loopt.

Schildprocedure

Bij de schildprocedure schermen politieagenten zich door middel van schilden af van een verdachte. Ze kunnen deze vervolgens op een veilige manier klem zetten en aanhouden. Door de inzet van de schilden kan de verdachte zich niet goed bewegen en ook niet uithalen met bijvoorbeeld een mes. De schildprocedure wordt toegepast als de kans groot is dat bij een reguliere aanhouding politiemensen gewond raken.