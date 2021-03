Mehmet Kilicsoy mogelijke slachtoffer van vergissing

Op maandag 6 juli vorig jaar werd de 49-jarige Mehmet Kilicsoy op straat in Beuningen neergeschoten. De voorbereide aanslag leek op een criminele liquidatie. Maar het rechercheteam dat de moord onderzoekt is tot een andere conclusie gekomen. Waarschijnlijk is Mehmet slachtoffer geworden van een fatale vergissing.

Het slachtoffer werd op die ochtend van 6 juli 2020 midden op straat in Beuningen beschoten. Hij overleed ter plekke. Meer dan een half jaar hebben rechercheurs o.a. het verleden van het slachtoffer onderzocht. Er werd gezocht in zijn woonomgeving, in zijn moestuin, op zijn werk, rond de moskee en op veel meer plekken. Er is echter geen enkele aanwijzing gevonden dat Mehmet zich met criminele zaken bezig hield. Het is nog niet duidelijk voor wie de kogels wel bedoeld waren.

Nieuwe beelden

De afgelopen maanden is er intensief onderzoek gedaan naar sporen en camerabeelden. Op basis daarvan denkt de recherche dat de daders mogelijk uit de regio van Amsterdam komen. In het programma Opsporing Verzocht zullen op dinsdag 2 maart beelden getoond worden van auto’s en personen. Hopelijk leidt dit tot meer informatie over de zaak.