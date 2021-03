Beelden 36 Eindhovense relschoppers woensdagavond online en op tv

De politie gaat woensdag met een speciale thema uitzending van het opsporingsprogramma Bureau Brabant en een pagina op de website van de politie op zoek naar de identiteit van 36 relschoppers in Eindhoven. 'Deze personen worden allemaal verdacht van betrokkenheid bij de rellen die op 24 januari in de Eindhovense binnenstad plaats vonden', zo meldt de politie maandag. .

Thema Uitzending

Op woensdag 3 maart wordt bij de regionale Omroep Brabant een speciale uitzending van ons opsporingsprogramma Bureau Brabant uitgezonden. Deze uitzending gaat in zijn geheel over de rellen in Eindhoven van zondag 24 januari. Daarbij wordt het publiek aan de hand van (bewegende) beelden om herkenning gevraagd van drieëntwintig personen van wie wij denken dat ze betrokken zijn geweest bij de rellen.

Website

Ook op de website van de politie (www.politie.nl) worden beelden van verdachten getoond. Dat gaat om de drieëntwintig verdachten die ook in Bureau Brabant naar voren komen en nog 13 anderen. In totaal vraagt de politie het publiek dus om de herkenning van 36 nieuwe verdachten. Deze pagina met foto’s gaat aanstaande woensdagavond tegelijkertijd met de eerste uitzending online. Woensdagavond om 18.15 uur is de eerste thema uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot donderdagmiddag 17.00 uur.

Twee minderjarigen melden zich

De politie riep alle betrokkenen bij de rellen al eerder op om zichzelf te melden. Diverse verdachten meldden zich, maar lang niet iedereen gaf gehoor aan onze oproepen. Zoals een zevental minderjarig ogende jongens die bij de rellen in Eindhoven betrokken zijn geweest. 'Wij gaven hen vorige week een laatste meldkans door hun foto’s onherkenbaar te tonen. Zij konden zich tot vandaag 1 maart 12.00 uur melden. Inmiddels hebben twee van hen zich gemeld. Het gaat om minderjarige jongens uit Waalre en Nuenen. Zij komen dus niet in de thema uitzending van Bureau Brabant op 3 maart. De andere vijf worden wel herkenbaar getoond.