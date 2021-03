Verdachte opgepakt voor fraude met doneeractie Bas van Wijk

Op zaterdag 8 augustus 2020 werd in park De Oeverlanden in Amsterdam de 24-jarige Bas van Wijk doodgeschoten. Enkele dagen later was er, zonder medeweten van de familie van Bas, via een website een online doneeractie gestart om geld op te halen voor de uitvaartkosten. Er waren ook al verschillende donaties gedaan. De familie van Bas deed melding van de doneeractie bij de politie in Amsterdam. Na contact vanuit de politie met de website is de doneeractie vroegtijdig gesloten waardoor doneren niet meer mogelijk was en het uiteindelijk bij een relatief klein bedrag bleef. Het gedoneerde geld is direct teruggestort aan de donateurs.

Samenwerking

Tijdens een eerste onderzoek naar de initiatiefnemer van de doneeractie door de Amsterdamse collega’s, kwam al snel de 20-jarige verdachte uit Helmond in beeld waardoor de samenwerking met de districtsrecherche in Helmond werd opgezocht. Zij namen de zaak over en deden verder onderzoek naar deze verdachte. Er kwamen daarbij nog eens twee andere doneeracties en enkele WhatsApp fraudes aan het licht. Een van zijn slachtoffers van Whatsapp fraude maakte alles bij elkaar meer dan 6500 euro over. Ook deze zaken worden aan de verdachte gelinkt en meegenomen in zijn ten laste legging.