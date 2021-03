Resten van baby gevonden in tuin

De politie is maandagochtend 1 maart in de tuin van een woning aan de Krokusstraat aan het zoeken naar de stoffelijke resten van een baby. Dit onderzoek vond plaats onder leiding van de rechter-commissaris. In de middag trof de politie na graafwerkzaamheden de resten van een baby aan in de tuin. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden en wat er precies is gebeurd. Dat onderzoek zal geruime tijd in beslag nemen.

De politie had betrouwbare informatie ontvangen over dat in deze tuin mogelijk een overleden baby zou zijn begraven. Op basis van die informatie is door experts gezocht in de tuin. Later op de dag konden stoffelijke resten van een baby worden geborgen. De politie onderzoekt de omstandigheden, de identiteit en wat de oorzaak van het overlijden is.