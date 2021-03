Garagehouder mag klant die Lexus niet betaalde laten gijzelen

Verkeersboetes stromen binnen

De rechter is het met de garagehouder eens dat hij geen andere mogelijkheden meer heeft om de Lexus terug te krijgen. Ondertussen vallen de verkeersboetes wel bij de garagehouder op de mat.

Klant van aardbodem verdwenen

Sinds de man de Lexus in goed vertrouwen meekreeg lijkt hij van de aardbodem verdwenen. Hij reageerde niet op het vonnis van de rechtbank in Zutphen, waarin hij werd veroordeeld om de auto in te leveren op straffe van een dwangsom.

Deurwaarder

De man ging ook niet in op het aanbod van de garagehouder om de Lexus te ruilen voor een andere auto. Daarnaast liet de garagehouder een deurwaarder enkele dagen posten in de omgeving waar de man zou zijn, om zo de Lexus te traceren. Ook bij het kort geding in Almelo kwam de man niet opdagen.