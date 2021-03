7 en 11 jaar cel voor fatale schietpartij parkeergarage Rembrandtplein

Twee mannen van 21 en 22 jaar oud zijn door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 11 en 7 jaar cel voor een fatale schietpartij in parkeergarage The Bank aan het Rembrandtplein. Daarbij kwam een 24-jarige man om het leven. Naast hun celstraf moeten de twee mannen de nabestaanden in totaal ruim 80.000 euro schadevergoeding betalen.

Van dichtbij neergeschoten

De schietpartij vond plaats in de nacht van 18 mei 2019. In de parkeergarage ontstond een schermutseling tussen meerdere personen. De twee mannen mengden zich in de groep. Een van hen rende daarop naar zijn auto en kwam terug met een vuurwapen, dat hij even later overhandigde aan de andere man. Die schoot daarop het slachtoffer van heel dichtbij in zijn nek. De 24-jarige man overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

Doodslag

De rechtbank stelt op basis van onder meer camerabeelden vast dat het inderdaad de twee verdachten waren die bij de schietpartij betrokken zijn geweest. De 22-jarige man haalde een vuurwapen uit de auto, zijn 21-jarige medeverdachte schoot even later het slachtoffer dood. De rechtbank kan niet vaststellen dat de schutter van tevoren het plan had om hem dood te schieten. Daarom is er geen sprake van moord, maar van doodslag. De 22-jarige medeverdachte is vanwege het halen en daarna overhandigen van het wapen aan de schutter, medeplichtig aan de doodslag.

Daders hebben geen verantwoordelijkheid genomen

De rechtbank rekent de twee mannen hun schokkende daad zwaar aan. Ze hebben op zeer gewelddadige en koelbloedige wijze een einde gemaakt aan een jong leven. Dat deden ze bovendien op een openbare plek, waar op dat moment veel mensen aanwezig waren. Beide mannen hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor hun daden genomen: ze lieten hun slachtoffer zwaargewond achter en sloegen op de vlucht. De 21-jarige schutter kon zelfs pas vorige week in Spanje worden aangehouden en heeft zich nog niet willen of durven verantwoorden. Zijn medeverdachte is altijd blijven ontkennen. Hierdoor is niet duidelijk geworden waarom het slachtoffer werd neergeschoten en blijven er voor de nabestaanden, die toch al achterblijven met een onmetelijk groot verdriet, veel vragen onbeantwoord.