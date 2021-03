Man aangehouden voor betrokkenheid Beuningse ‘vergismoord'

Op 6 juli werd in het Gelderse Beuningen de 49-jarige Mehmet Kilicsoy op klaarlichte dag doodgeschoten. Het rechercheteam komt tot de conclusie dat alles er op wijst dat de daders zich vergist hebben en dat Mehmet een onschuldig slachtoffer is. Afgelopen week werden beelden getoond van vier auto’s die betrokken waren en er werden beelden van een man gedeeld. De uitzendingen leverden 10 tips op.

Verdachte legt verklaring af

Donderdag meldde zich een 30-jarige man, die geen vast woonadres heeft. Hij is de man die op camerabeelden te zien is. Hij heeft vrijdag op het politiebureau een verklaring afgelegd, daarna is hij direct aangehouden. De man wordt nu verder verhoord. Er zijn vrijdag op vijf plekken panden doorzocht. Dit gebeurde in Amsterdam, Diemen en Rotterdam.

Eerdere aanhoudingen

De politie heeft vrijdag drie verdachten aangehouden voor de diefstal van twee auto's die gebruikt zijn.