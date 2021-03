Brandweer reinigt wegdek

De brandweerlieden besloten een kijkje te nemen, en men trof een spoor van vloeistof aan op het wegdek wat gedeeltelijk verbrand was. In een weiland naast de weg, werd een zwarte jerrycan aangetroffen. Het is ons niet bekend of die daar per toeval stond, of dat die gelinkt is aan het verbrande wegdek. Brandweerlieden trachtte het wegdek schoon te maken, maar het spoor bleef zichtbaar. Ook de politie kwam ter plaatse.