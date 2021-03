Vrouw (33) in Eindhoven tijdens hardlopen in rug gestoken

Maandagmiddag is een 33-jarige vrouw in Eindhoven tijdens het hardlopen vanachter in haar rug gestoken. Dit meldt de politie dinsdag.

Eerste hulp

'Omstanders hebben de vrouw eerste hulp verleend en de hulpdiensten ingeschakeld. De vrouw is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Getuigenoproep

Het steekincident vond maandagmiddag rond 16.15 uur plaats in de Marterstraat in Eindhoven. De politie, die hiervoor nog niemand heeft kunnen aanhouden, wil graag weten wat er precies gebeurd is. Mocht je iets hebben gezien dat bij dit onderzoek kan helpen laat het de politie dan weten op 0900-8844 of Anoniem 0800-7000.