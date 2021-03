Vijf panden doorzocht in witwasonderzoek

Op dinsdag 9 maart heeft de politie in Zaanstad en Den Haag twee bedrijfspanden en twee woningen doorzocht. Dit gebeurde in het kader van een onderzoek naar hennepteelt en witwassen. Twee verdachten zijn aangehouden.

Dinsdag 9 maart zijn drie woningen en twee bedrijfspanden in Zaanstad en Den Haag doorzocht in het kader van een onderzoek naar hennepteelt en witwassen. Bij de doorzoekingen zijn een hennepkwekerij, middelen om een hennepkwekerij op te zetten, grote hoeveelheden hennepresten, een vuurwapen en een gasdrukpistool aangetroffen. Daarnaast zijn er gegevensdragers, twee limousines en meerdere elektrische voertuigen in beslag genomen. Twee verdachten van 45 en 46 jaar uit Zaandam zijn aangehouden. Een van de bedrijfspanden zal door de gemeente Zaanstad worden gesloten.