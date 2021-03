Omgewaaide boom verspert Slophoosweg in Sint-Oedenrode

Donderdagmiddag omstreeks 12:40 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een omgewaaide boom welke de Slophoosweg in Sint-Oedenrode versperde.

De brandweer kwam ter plaatse en zaagde de boom in stukken, een toevallig passerende vrachtwagen van de gemeente heeft direct meegeholpen en stukken van de boom ingeladen. De weg was korte tijd afgesloten, waardoor er een lichte opstopping ontstond. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.