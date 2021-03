House of Animals: Stop inzet van dieren bij de politie

Een jaar geleden kwamen soortgelijke beelden naar buiten in het programma Undercover in Nederland. Te zien was onder meer hoe de honden werden geschopt en geslagen en er werd gebruikgemaakt van een zogenaamde stroombalk. Ook toen al werd duidelijk dat er geen sprake was van een incident.

Karen Soeters, oprichter van House of Animals, deed hierop aangifte wegens dierenmishandeling. De daders werden gestraft, maar het feit dat niemand bij het zien van deze ernstige mishandelingen ingreep laat zien dat de omstanders deze manier van ‘trainen’ normaal vinden. De berichten die vandaag naar buiten zijn gekomen bevestigen opnieuw dat de geleiders c.q. trainers op geen enkele wijze respect tonen voor de intrinsieke waarde van deze honden.

Zelfs wanneer de honden zich goed op hun geleider c.q. trainer richten wordt er zwaar geweld toegepast. Gezien de aangelijnde situatie kunnen de honden geen kant op en hebben geen enkele mogelijkheid om te kunnen ontsnappen aan deze ernstige vormen van dierenmishandeling. Deze honden worden door deze wijze van trainen steeds lastiger te hanteren, waardoor de kans vergroot dat zij gevaarlijk gedrag gaan vertonen en dat is maatschappelijk onaanvaardbaar.

Karen Soeters van House of Animals richt zich in een brandbrief tot demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid:

“Ondanks eerdere, alarmerende berichtgeving hierover blijven deze schandalige praktijken plaatsvinden. Er heeft geen enkele verandering plaatsgevonden. Een goed moment om ons te realiseren dat het gebruik van dieren door de politie niet meer van deze tijd is. Daarom eist House of Animals dat het gebruik en de inzet van dieren bij de politie per direct wordt verboden.”