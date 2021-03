Lentestorm richtte voor minstens 30 miljoen euro schade aan

De eerste lentestorm van dit jaar, die donderdag met zeer zware windstoten tot boven de 100 kilometer per uur over Nederland raasde, heeft naar schatting van de verzekeraars zeker voor 30 miljoen euro schade aangericht. 'Deze schade is vooral ontstaan aan opstal, inboedel en voertuigen van particulieren en bedrijven', zo meldt het Verbond van Verzekeraars vrijdag.

Inventarisatie

'Schade aan land- en tuinbouw en overheidseigendommen zit niet in deze eerste raming, maar zullen het totaalbedrag nog doen oplopen', aldus het Verbond. Vooral het kustgebied, Zeeland en noordelijk Nederland kreeg het zwaar te verduren. In verschillende kustregio’s zorgden omgewaaide bomen, rondvliegende takken, dakpannen en puin voor schade. Ook viel een dodelijk slachtoffer te betreuren. Schademeldingen komen uit het hele land.

Eerste lentestorm van 2021

De ‘lentestorm’ is de eerste grote storm van dit jaar. Storm Ciara zorgde in juli 2020 voor naar schatting 80 miljoen euro’s schade, de januaristorm van 2018 leidde tot circa 401 miljoen euro aan uitkeringen voor verzekerden op hun opstal- en inboedelpolissen. Volgens het Verbond zal de schade door klimaatverandering in Nederland gemiddeld toenemen met 250 miljoen op jaarbasis.

Preventietips zware windstoten aankomende zaterdag

Volgens het KNMI kunnen er zaterdag overdag zware windstoten voorkomen van circa 80 km/uur. Bij buien zijn er windstoten mogelijk tot 90 km/uur, in de kustgebieden tot 100 km/uur. Kijk op de webpagina Preventietips extreem weer wat je kan doen om zoveel mogelijk schade door noodweer te voorkomen.

Samenwerking KNMI

Recent heeft het Verbond een partnership gesloten met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) door via Het Early Warning Center van het KNMI, eerder te kunnen waarschuwen voor extreem weer. 'Door de data van het KNMI te combineren met de landelijke risico- en schadecijfers van het Verbond, kunnen we ons niet alleen beter voorbereiden op veranderende weersextremen,' benadrukt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, 'maar ook inzicht krijgen in en werken aan oplossingen om schade door extreem weer zoveel mogelijk te voorkomen.

Klimaatmonitor

Daarnaast presenteert Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond samen met Wageningen Universiteit, het KNMI en Climate Adaptation Services eind maart de Klimaatmonitor. Deze monitor bundelt droogte, hitte, natuurbranden, hagel, neerslag, storm en extreme neerslagdata met de Nederlandse schadedata van verzekeraars. Hierdoor krijgen we inzicht in de huidige impact van verschillende weersgebeurtenissen op de schade in Nederland.

Goed verzekerd

Nederlanders zijn doorgaans goed verzekerd tegen stormschade. De meeste particuliere woonhuisverzekeringen dekken schade door storm.