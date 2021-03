Rotterdammer zwaargewond bij incident pand

Vrijdagavond troffen agenten in Rotterdam, die afkwamen op een melding van een verdachte situatie troffen, rond 20.10 uur op de Spaansebocht een zwaargewonde persoon aan. Dit meldt de politie zaterdag.

Zorgwekkende toestand

'Het slachtoffer, een 37-jarige Rotterdammer, werd in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Twee mannen aangehouden

In het nabij gelegen pand, hielden agenten twee mannen (38 en 40 jaar) aan. Hun betrokkenheid bij het incident wordt nader onderzoek. Hoe de man aan zijn verwondingen gekomen is nog niet bekend. De politie stelt een nader onderzoek in.