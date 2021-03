Sneltram in Utrecht ontspoord na aanrijding met bestelbusje

In Utrecht is dinsdagochtend even voor 11.00 uur een sneltram ontspoord op de Laan van Maarschalkerweerd nadat deze in aanrijding was gekomen met een bestelbusje. Dit meldt de politie dinsdag.

Uithoflijn

Het gaat om de sneltram van de Uithoflijn. 'De tram is door het ongeval ontspoord en hij staat dwars over de weg. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen', aldus de politie. Op de plek waar de tram is ontspoord is al het sneltramverkeer de komende uren in beide richtingen afgesloten. De politie stelt een onderzoek in naar de precieze toedracht van het ongeval.