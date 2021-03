OM kijkt mee met politieonderzoek gebeurtenissen Malieveld

Op zondag 14 maart was er een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Nadat de burgemeester deze had ontbonden en een aantal deelnemers weigerde te vertrekken, ontruimde de politie het Malieveld. Dat leverde onder meer op social media verontwaardiging op.

OM

'De gebeurtenissen van afgelopen zondag hebben de aandacht van het Openbaar Ministerie (OM). Het zal naar verwachting enkele weken duren voordat de feitelijke toedracht van de gebeurtenissen voldoende duidelijk is. Filmpjes zijn daarbij heel nuttig. Ze vertellen een deel van het verhaal, maar ook weer niet het hele verhaal', zo meldt het OM dinsdag.

Instructies politie opvolgen

Het is daarnaast zo dat wanneer de politie instructies geeft, die opgevolgd moeten worden. Wie ervoor kiest om aanwijzingen van de politie te negeren, begaat een overtreding. In zo’n geval kan de politie besluiten tot aanhouding. Van het toegepaste politiegeweld gaan verschillende beelden en filmpjes rond op het internet. 'Zoals altijd is het mogelijk om een klacht in te dienen over een politieoptreden', benadrukt het OM.

VIK

Dergelijke klachten worden in eerste instantie behandeld door een speciale afdeling van de politie, de afdeling VIK (Veiligheid, Integriteit, Klachten). Daarnaast kan de politieleiding zelf besluiten om een zaak voor te leggen aan het OM. En ook kunnen benadeelden aangifte doen.

Strafrechtelijk onderzoek OM

Tot slot kan het OM ‘ambtshalve’ een strafrechtelijk onderzoek beginnen. Volgens het OM is het nog te vroeg om te kunnen zeggen of dat zal gebeuren. De politie is bezig de feiten en omstandigheden van de incidenten op een rij te zetten. Daarbij kijkt het OM mee en in afwachting van de resultaten kan het OM dus besluiten om een strafrechtelijk onderzoek te starten.