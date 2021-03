DSI-eenheid houdt 30-jarige man aan in Zutphen vanwege dreiging terrorisme

Dinsdagavond is in Zutphen een 30-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het dreigen met een terroristisch misdrijf. 'Hij wordt daarnaast verdacht van opruiing tot terrorisme. Dat zou zijn gebeurd op social media', zo meldt de politie woensdag.

DSI

De aanhouding, die door een eenheid van de Dienst Speciale Interventies werd verricht, volgde op informatie van de AIVD. Bij de doorzoeking van de woning van de man zijn geen wapens of explosieven aangetroffen. De man wordt verhoord door de rechercheurs van de Landelijke Eenheid om meer duidelijkheid te krijgen over de verdenkingen tegen hem. In zijn woning is beslag gelegd op verschillende gegevensdragers.