Vrouw treft slapende man in haar opengebroken schuur aan

Het was even schrikken voor de bewoonster van een woning aan de Haltestraat in het Zeeuwse Rilland toen zij vanmorgen een voor haar onbekende man aantrof in haar schuur. 'De man lag te slapen en had zich tegoed gedaan aan flessen wijn', zo meldt de politie woensdag.