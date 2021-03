Aangifte tegen Baudet voor ronselen stemmen

Voor het ronselen van stemmen is aangifte gedaan tegen de voorman van Forum voor Democratie (FVD). Volgens het RTL Nieuws is voor Frank de Bie uit Den Bosch een fragment uit een livestream van de partij aanleiding geweest voor de aangifte.

In de stream legde Thierry Baudet uit dat FVD-leden volmachten kunnen ‘regelen’ voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch bevestigd de aangifte en heeft de zaak in onderzoek. ‘We gaan na in hoeverre er in het filmpje sprake is van strafbare feiten’, aldus een woordvoerder.

Het is strafbaar om actief kiezers te benaderen om een volmacht af te geven. FVD laat via een woordvoerder weten dat Baudet niet deed aan het ronselen van stemmen.