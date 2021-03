Utrecht deelt 10.000 bomen uit voor vergroening van provincie

Mooie groeiplek voor nieuwe boompjes

Tienduizend jonge boompjes, zoals haagbeuk, gele kornoelje en meidoorn, vonden een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaren geven de bomen een mooie groeiplek in een voor- of achtertuin, in een buurtuin, op een schoolplein of op een boerenerf. De boompjes zijn verspreid over de hele provincie, met behulp van vrijwilligers en bomenhubs van Meer Bomen Nu.

Goed voor mens en natuur

Bomen zijn goed voor een groenere en gezondere provincie. Ze versterken de natuur en verhogen de soortenrijkdom. Ook nemen bomen CO₂ op, zorgen voor koelere steden en dorpen in de zomer en houden water vast in droge tijden.

'600.000 extra bomen planten'

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is enthousiast over de bomenactie: 'Komende jaren willen we in de provincie 600.000 extra bomen planten. Dat is goed voor mens en natuur. Daarom ondersteunt de provincie graag dit project waarbij mensen hun eigen woonomgeving vergroenen. Het is mooi om te zien dat buren dit samen in de straat of met de buurt oppakken.'