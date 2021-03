OM maakt vangst van 130 kilo cocaïne bekend om mogelijk gevaar voor personen

De Douane heeft in 2020 op zondag 27 december tijdens een controle 130 kilo cocaïne aangetroffen in de Rotterdamse haven. 'Vanwege het onderzoeksbelang is deze vondst niet eerder openbaar gemaakt', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag.

Mogelijk gevaar voor personen

'Omdat er op dit moment mogelijk sprake is van gevaar voor personen maakt het OM de vangst vandaag bekend', aldus het OM. De cocaïne zat verstopt in het dak van een container. Het HARC-team heeft de zaak in onderzoek. De drugs zijn direct na het aantreffen in december al vernietigd.