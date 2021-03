Verdachte (15) aangehouden voor steekincident

Bij een steekincident in de Rotterdamse wijk Feijenoord is vrijdagavond een persoon licht gewond geraakt.

Het incident vond plaats in de Piekstraat en het slachtoffer raakte licht gewond aan zijn hand. De 15-jarige verdachte is in zijn woning aangehouden.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.