Drie Fransen aangehouden voor witwassen

Bij een verkeerscontrole aan de Albert Joachimikade hebben agenten drie Fransmannen (41, 36 en leeftijd onbekend) aangehouden. Het drietal had grote sommen geld op zak. In een verborgen ruimte in een van de twee auto’s waar ze in reden werd 55.000 euro gevonden.

Een agent hield op vrijdag 19 maart rond 20.00 uur twee auto’s met Franse kentekens staande om deze te controleren. Een van de auto’s bleek geen ten naam gestelde te hebben, iets wat strafbaar is. Daarop werd de auto voor onderzoek in beslag genomen. Aan de inzittenden werd gevraagd of er strafbare goederen, zoals wapens of drugs, in het voertuig lagen. Ze zeiden dat dit niet het geval was. De bijrijder van de auto bleek wel erg verknocht te zijn aan zijn nektasje. De agent vroeg of hij de inhoud mocht zien. In het tasje bleek zo’n 6000 euro te zitten. Ook de bestuurder had een flinke om cash bij zich, in zijn jaszak zat ruim 3000 euro. Er werd besloten om allebei de auto’s en de drie mannen naar het politiebureau te vervoeren voor een nadere controle.

Politiebureau

De andere auto werd op het politiebureau onderzocht. Er bleek 4000 euro in te liggen. En bij nadere onderzoek aan het eerste voertuig kwam er, na het ontdekken van een verborgen ruimte, 55.000 euro tevoorschijn. Vervolgens zijn de drie mannen aangehouden op verdenking van witwassen. De twee auto’s zijn in beslag genomen en de verdachten ingesloten voor verder onderzoek. Na onderzoek hebben ze een gezamenlijke boet van 16.000 euro gehad. Het geld uit de verborgen ruimte is in beslag genomen.