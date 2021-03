Twee jongens aangehouden na achtervolging

Surveillerende agenten kwamen rond 0.10 uur een auto met Duits kenteken tegen op de Gagelboslaan. Bij het zien van de politieauto ging de bestuurder er met hoge snelheid vandoor. Daarop ontstond een korte achtervolging. Waarbij de auto al snel tegen een lantaarnpaal belandde. De twee inzittenden gingen er vervolgens te voet vandoor.

Belediging

Kort na het eenzijdig ongeval konden de twee verdachten kort na elkaar worden aangehouden in de wijk Gageldonk. De 19-jarige verdachte werkt in eerste instantie niet mee aan zijn aanhouding. Er moest met pepperspray gedreigd worden voordat hij kon worden aangehouden. Vervolgens ging hij daarbij zo te keer tegen de agenten dat ze aangifte van belediging tegen hem gedaan hebben. Waarom het duo er bij het zien van de politie vandoor ging is nog onderwerp van onderzoek. Ze zijn ingesloten in een politiecel. Ze worden verdacht van het verlaten van een plaats ongeval.