Vader die met auto basisschool inreed moet 1 jaar de cel in

Een 56-jarige man die op 1 juli vorig jaar met zijn auto een basisschool in Grootebroek inreed, is dinsdag door de rechtbank Noord-Holland veroordeeld voor poging tot zware mishandeling, vernieling en voor bedreiging van een juf. 'De rechtbank legde de man een celstraf op van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar', zo meldt de rechtbank dinsdagmiddag.

Afscheidsavond groep 8

Op de bewuste avond vond op de basisschool ’t Palet in Grootebroek een afscheidsavond plaats voor de leerlingen van groep 8. Er waren ongeveer 60 personen aanwezig in de school. Op het moment dat zij in de gymzaal waren, reed de man met zijn auto de centrale gang van de school in. Hij is tot het einde van de gang doorgereden. Kort daarvoor waren er nog mensen in de gang geweest.

Zoontje in andere klas dan vriendje geplaatst

Dat er mensen in de school aanwezig waren, moet duidelijk zijn geweest voor de man. Het motief van de man is onbekend gebleven. Mogelijk heeft een rol gespeeld dat was besloten dat zijn zoontje in een andere klas dan zijn vriendje was geplaatst. Nadat de man was uitgestapt, heeft hij de juf van zijn zoon bedreigd.

Snelheid niet vastgesteld

De rechtbank oordeelt dat het goed mogelijk was dat de man een of meer aanwezigen zou raken met de auto en dat zij daardoor ernstige verwondingen hadden kunnen oplopen. Er kan volgens de rechtbank niet worden bewezen dat er een reële kans was dat aanwezigen zouden komen te overlijden als ze waren geraakt, omdat de snelheid waarmee de auto reed niet is komen vast te staan.

Oordeel rechtbank

De rechtbank spreekt van een zeer ernstig en schokkend feit. De man heeft de afscheidsavond ruw verstoord. De avond moet een grote impact hebben gehad op de kinderen en heeft diepe indruk gemaakt op iedereen die aan de school is verbonden. Ook heeft de rechtbank meegewogen dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is, berouw heeft getoond en zijn spijt heeft betuigd.

Behandelen

De rechtbank heeft de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Daarvan zijn 6 maanden voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van 3 jaar. Voorwaarden zijn onder meer dat de man zich moet laten behandelen voor zijn problemen, niet in de buurt van de school mag komen en geen contact mag opnemen met de juf. Ook is een rij-ontzegging van 8 maanden opgelegd.