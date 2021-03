Man die met Porsche woning ex binnenreed verdacht van poging moord

De man, die afgelopen zaterdag met een Porsche de woning van zijn ex binnenreed in Eindhoven, wordt verdacht van poging tot moord, mishandeling en bedreiging. 'De verdachte is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalde dat de man nog zeker veertien dagen langer vast blijft zitten', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vandaag weten.

Andere man

Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder kort voor de aanrijding in de woning aan de Fagotstraat was. 'Hij trof daar zijn ex-vrouw aan in gezelschap van een andere man, die daarop werd mishandeld. Vervolgens reed de man met flinke snelheid de woning binnen met de Porsche, wat een enorme schade als gevolg had', aldus het OM.

Volwassenen en kinderen in woning

Op het moment van de aanrijding waren naast de man en de vrouw, ook vier kinderen in de woning aanwezig, waarvan twee logees. Zij bevonden zich op de bovenverdieping. Gelukkig raakte niemand gewond. Eerder in de week ontving de vrouw appjes van haar ex, waarin hij haar met de dood bedreigde. Om die reden wordt hij ook verdacht van bedreiging.

Horloge

De verdachte blijft in ieder geval nog twee weken in de cel. In het kader van een eventuele schadevergoedingsmaatregel zijn goederen van de verdachte in beslag genomen, waaronder een kostbaar horloge.