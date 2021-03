5 manieren om je huid te beschermen tegen de zon

Nu de voorjaarszon weer steeds vaker begint te schijnen is het van belang om je huid goed te beschermen tegen de zon. Juist in het voorjaar zijn de UV-stralen sterker. Onderschat de kracht van de zon niet, verbranding heeft namelijk niets te maken met de warmte van de zon. Bekijk snel 5 manieren om je huid te beschermen tegen de zon.

Beperk blootstelling aan de zon

De meest makkelijke manier om je huid te beschermen is natuurlijk door de zon te vermijden. Helaas gaat dat in de praktijk niet altijd even makkelijk of misschien vind je het wel fijn om in het zonnetje te zitten. Weet je van jezelf dat je snel verbrand in de zon? Zorg er dan voor dat je beschut zit door bijvoorbeeld onder een zonnescherm te zitten. Ook in de schaduw kan je bruin worden, dus wees maar niet bang dat je met die witte melkflessen rond hoeft te blijven lopen. Zo beperk je blootstelling aan de zon. Daarnaast is het aan te raden om zo veel mogelijk uit de zon te blijven tussen 11:00 en 15:00 in het voorjaar en in de zomer. De zonkracht is op deze tijden namelijk het krachtigst.

Insmeren met zonnebrand

Een andere manier om je huid te beschermen is natuurlijk door de onbedekte huid in te smeren met een zonnebrandmiddel. Kijk hiervoor naar welke beschermingsfactor jouw huid nodig heeft. Ook is het belangrijk om je voeten, neus en oren in te smeren.

Vergeet je jezelf wel eens in te smeren? Zorg dan bijvoorbeeld voor een dagcrème met minimaal een factor 15. Daarmee heb je altijd iets van bescherming op je gezicht. Dit komt weer ten goede tegen huidveroudering. Daarnaast kan je ook altijd een reisverpakking in je tas doen, zodat je altijd iets bij de hand hebt.

Smeer regelmatig

Ga je een dagje naar het strand? Zorg dan dat je 20 minuten vóór blootstelling aan de zon jezelf insmeert met een zonnebrandcrème. Herhaal dit om de twee uur, ook na het zwemmen, zodat je beschermd blijft. Vergeet hierbij de kwetsbare plekken niet, zoals je neus, voeten en oren. Deze verbranden snel, doordat de huid daar dun is.

Daarbij komt ook dat een hogere beschermingsfactor niet automatisch betekent dat je langer in de zon kan blijven. Regelmatig smeren blijft belangrijk. Je houdt je bruine kleur bovendien langer vast wanneer je langzaam en geleidelijk bruin wordt.

Draag beschermende kleding

Leuk zo’n dagje strand, maar geef je huid ook wat rust tussendoor. Draag beschermende kleding, ook al is het erg warm. Een t-shirt of een strandjurkje zal je huid beschermen tegen de felle zon. Daarnaast is er ook speciale uv-kleding verkrijgbaar.

Draag een pet of hoed

Wanneer mensen zich insmeren om zich te beschermen tegen de zon, vergeten ze vaak dat de hoofdhuid ook constant wordt blootgesteld aan de zon. Dat terwijl juist de hoofdhuid extra kwetsbaar is om te verbranden. Draag dus een pet of hoed om je hoofd te bedekken. Of wat dacht je van een leuk sjaaltje? Je hoofdhuid zal je dankbaar zijn.

Dit zijn 5 manieren om je huid te beschermen tegen de zon. Een laatste belangrijke tip is om de zonkracht altijd goed in de gaten te houden. Laat je huid voorzichtig wennen aan de zon. Deze is al deze zonnestralen namelijk niet gewend na de winter. Daarbij komt dat de lentezon ook een stuk krachtiger is dan je denkt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.