Scooterrijder gewond na botsing met auto in Schijndel

Aanrijding

Een automobilist komend uit de Buntweg zag bij het oprijden naar de doorgaande weg een scooterrijder over het hoofd, waardoor de twee in botsing kwamen. De scooterrijder, een man, is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De auto raakte door de klap nagenoeg niet beschadigd.