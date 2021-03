Traumateam ingevlogen voor ongeval met wielrenners in Boxtel

Het traumateam werd zondagmiddag ingevlogen voor een ongeval met wielrenners op de Brederodeweg in Boxtel. Vermoedelijk kwamen twee wielrenners op het fietspad met elkaar ik botsing waarna één van beide ernstig ten val kwam.

Traumaheli

Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De traumahelikopter landde in een weiland langs de Eindhovenseweg, en trok veel bekijks van omstanders.