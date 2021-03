Overleden persoon (92) naast fiets betreft eenzijdig ongeval

In het Gelderse Velddriel is vanmorgen een overleden persoon aangetroffen. De politie startte een onderzoek.

Het slachtoffer lag naast een fiets ter hoogte van de Veilingweg. Omdat niet duidelijk was hoe de persoon om het leven is gekomen, is de politie een onderzoek gestart.

Update: identiteit bekend

De identiteit van het slachtoffer is inmiddels bekend. Uit onderzoek is gebleken dat het om een eenzijdig verkeersongeval gaat en er zijn geen aanwijzingen van een misdrijf. Het gaat om een 92-jarige man uit de gemeente Maasdriel. Het onderzoek ter plaatse en van de Verkeers Ongevallenanalyse (VOA) is ook afgerond.