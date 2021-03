46 jaar oude Peugeot brandt volledig uit op snelweg A2 bij Liempde

Razendsnel

Dit was bovenaan de afrit bij Liempde. Terwijl de brandweer werd gebeld grepen de vlammen razendsnel om zich heen. In no-time stond de 46-jarige oldtimer in lichterlaaie. De brandweer doofde de vlammen terwijl de rechter rijstrook van de snelweg tussen Boxtel en Best werd afgesloten.

Volledig uitgebrand

Een bergingsbedrijf werd in kennis gesteld om het volledig uitgebrande voertuig af te voeren. Door de brand was de afrit op de snelweg bij Liempde afgesloten.