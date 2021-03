De Hubo mbo opleiding is van start

In 2020 kondigde DGN retail al aan te starten met een officiële Hubo mbo 3 opleiding. Op woensdag 27 januari is de opleiding officieel van start gegaan en zaten de studenten van het eerste leerjaar in de digitale schoolbanken.

Vanwege de corona situatie hebben de eerste lessen digitaal plaatsgevonden. Uiteraard had DGN, franchisegever van Hubo en Multimate, dit liever anders gezien, echter door snel te schakelen konden de studenten van het eerste leerjaar in ieder geval tóch (digitaal) van start in januari. De franchisegever is verheugd om vanaf 3 maart 2021 ook op locatie face-to-face lessen te kunnen geven, zeker in verband met de geplande praktijkdagen die onderdeel vormen van het uitgebreide lespakket.

Een opleiding van 2 jaar

In totaal neemt de Hubo opleiding 2 jaar in beslag, daarna ontvangen studenten een erkend mbo 3 diploma en zijn ze allround Hubo Monteur. De opleiding bestaat zowel uit theorie als praktijklessen. Per kwartaal wordt de focus gelegd op een specifiekefocus- of maatwerkgroep. Daarnaast komen ook kennis en vaardigheden op het gebied van montage aan bod, waarbij het niet alleen draait om het letterlijk kunnen monteren, maar er ook aandacht is voor de benodigde achterliggende kennis en theorie op het gebied van bijvoorbeeld bouwfysica en elektra.

Op dit moment leren de studenten alles over ‘Veilig Wonen’, volgend kwartaal staat in het teken van ‘Tuin’ en vlak voor de zomer wordt de lesstof rondom ‘Wanden & Plafonds’ afgerond. Na een welverdiende zomervakantie gaan de studenten weer de schoolbanken in en komen onder andere de clusters ‘Binnendeuren en Vloeren’, ‘Sanitair & Keukens’ en ‘Duurzaam Wonen’ aan bod.

Eerste indruk

Cherique Brouwer, Opleidingscoördinator bij DGN retail, “We zien nu al dat de studenten zo ontzettend gemotiveerd zijn, ze willen zichzelf graag ontwikkelen. De studenten gaven aan dat de digitale lessen wel even wennen waren, uiteraard ontmoeten zij elkaar liever in een echt klaslokaal, om op die manier nog meer gevoel te krijgen bij de vakken, de vakinhoud én voor het contact met leraren en medestudenten.”