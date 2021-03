Actiegroep ‘Sluit VION’ blokkeert poort bij slachterij in Boxtel

Sinds 11.00 uur dinsdagmorgen blokkeren actievoerders van actiegroep ‘Sluit VION’ de poort bij de slachterij aan het Boseind in Boxtel.

Een kleine groep activisten is aanwezig en hebben ook een spandoek bij. De politie is eveneens aanwezig maar de demonstratie verloopt vooralsnog rustig. Vrachtwagens met vee staan nu in de omgeving, zij kunnen het terrein niet op.