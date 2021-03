Grote brand legt woning en schuur in de as in Groningse Zevenhuizen

Zevenhuizen In een schuur aan De Haspel in Zevenhuizen is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De uitslaande brand is vervolgens overgeslagen naar de naastgelegen woning.

Meerdere brandweerkorpsen De brandweerkorpsen van Haulerwijk, Marum en Assen zijn met man en macht aan het werk om de brand onder controle te krijgen. Metingen Enorme rookpluimen zijn in de wijde omgeving te zien. De kans bestaat dat er asbest vrij komt bij de brand. De brandweer verricht metingen.