Meer kinderen geboren in februari 2021

In februari 2021 zijn ruim 13,4 duizend baby’s geboren, bijna 600 meer dan in februari 2020. Toen telde februari een dag meer omdat 2020 een schrikkeljaar was. In december waren er juist enkele weken met minder geboorten dan verwacht. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Vanaf week vijf meer kinderen dan verwacht

Van jaar op jaar zijn er verschillen in het aantal geboorten per maand doordat er in het ene jaar meer of minder weekenden in de maand vallen. Doorgaans worden er minder kinderen geboren in het weekend dan op doordeweekse dagen. Daarom is naar het weekpatroon gekeken. Net als voor de sterfte is voor het geboortecijfer een seizoenpatroon en een verwacht aantal geboorten per week met marges berekend. Sinds week 5 is het aantal geboorten hoger dan verwacht. Ook in de eerste weken van maart werden meer kinderen geboren.

Sterke daling aantal geboorten in Frankrijk en Spanje

Voor een aantal landen zijn maandcijfers tot en met januari 2021 gepubliceerd. Deze zijn vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. In Spanje werden zowel in december als in januari 20 procent minder kinderen geboren. In Frankrijk was de daling 7 procent in december en bijna 14 procent in januari. In deze landen daalde het aantal geboorten al, maar deze daling versnelde. In Hongarije werden tot december meer kinderen geboren dan het jaar ervoor, maar deze toename sloeg in december om in een daling.

Andere landen, zoals Finland, zagen net als Nederland, tot en met januari nog niet zulke grote veranderingen.

Laatste jaren relatief weinig kinderen geboren

Tot 2010 werden in Nederland jaarlijks meer dan 180 duizend kinderen per jaar geboren. Sinds 2017 is dit minder dan 170 duizend per jaar. In 2020 waren het er 168 duizend. Vooral vrouwen onder de dertig kregen naar verhouding minder kinderen. De gemiddelde leeftijd bij de geboorte van het eerste kind steeg naar 30 jaar in 2019. Verwacht wordt dat deze vrouwen de komende jaren alsnog aan kinderen zullen beginnen en dat het aantal geboorten weer gaat stijgen.