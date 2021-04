VEH: meer aandacht nodig voor opstalverzekering

Meer dan de helft van de huiseigenaren heeft geen idee of een tijdelijk onderkomen bij brand onder de polisvoorwaarden valt. Of tuinherstel gedekt is, weet 45% niet. Op de vraag of wijzigingen aan de woning automatisch zijn meeverzekerd, moet vier op de tien het antwoord schuldig blijven.

“De auto is goed verzekerd voor het geval we tegen een paaltje rijden, maar met de opstal zijn huiseigenaren veel minder bezig. Terwijl de financiële risico's bij schade vaak vele malen groter zijn”, zegt Michel Ligtlee, belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis en betrokken bij het onderzoek. Volgens hem denken mensen dat de kans klein is dat ze ooit gebruik moeten maken van de opstalverzekering. “Dikwijls is bij de keuze voor een opstalverzekering de lage premie doorslaggevend en niet de voorwaarden. Dan kan goedkoop duurkoop worden.”

Schade door verzakking vrijwel nooit gedekt

Bijna de helft van de huiseigenaren heeft geen idee of hij verzekerd is tegen schade door een overstroming, bij verzakking van de fundering is dat zelfs 64%. Slechts een vijfde weet dat deze schades niet worden gedekt. “Een zorgelijke uitkomst, omdat het vaak om forse schades gaat die voor veel huiseigenaren niet op te brengen zijn”, aldus Ligtlee. “Schade door overstroming of verzakking van de fundering is vrijwel nooit gedekt. We hebben dan ook aan politiek Den Haag aandacht gevraagd voor deze onverzekerbare risico's. Door de klimaatverandering zullen deze schades steeds vaker voorkomen. Huiseigenaren draaien hier wel voor op, maar hebben geen invloed op de oorzaak.”

Check ieder jaar de voorwaarden

Een kwart van de huiseigenaren heeft de voorwaarden van zijn opstalverzekering al minstens vijf jaar niet gecontroleerd. Tien procent daarvan deed in de tussentijd wel een schadeclaim. “Check ieder jaar je opstalverzekering en kijk of die nog bij je huidige situatie past”, adviseert Ligtlee. “Bij veranderingen is vaak een aanpassing nodig. Een flinke uitbouw, zonnepanelen, een nieuwe keuken: het kan allemaal invloed hebben op de dekking, de premie en het bedrag waarvoor je bent verzekerd. En het laatste wat je wilt, is dat je bij schade te weinig krijgt uitgekeerd omdat je onderverzekerd bent.”