Zoektocht na vondst placenta

De afgelopen dagen heeft de politie onderzoek gedaan in het Schaffelaarsebos in Barneveld na de vondst van een placenta. Een wandelaar zag iets drijven in een vijver en waarschuwde de politie. Er is uitgebreid onderzoek gedaan om uit te sluiten dat er sprake was van een misdrijf of dat er iemand in nood was.

Met speurhonden is in de omgeving onderzoek gedaan. Ook hebben duikers in de vijver gezocht. Er is echter niets gevonden. Er zijn dus ook geen aanwijzingen dat er iemand in nood is geweest of dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden. Het achterlaten van een nageboorte is niet strafbaar, maar om het onderzoek af te sluiten wil de politie toch graag weten hoe het in de vijver terecht kwam.