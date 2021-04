Houten schuurtje door brand verwoest

Zaterdagmiddag omstreeks 13:30 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een bijgebouw dat in brand zou staan aan de Barrierweg in Liempde

Ter plaatse bleek dat een houten schuurtje in de tuin van een woning in brand stond, waardoor flinke rookontwikkeling ontstond. De brandweer had de brand snel onder controle, van het schuurtje is niets meer over. De brand trok het nodige bekijks van omwonende. Ook de politie was aanwezig, zij sloten een deel van de weg af zodat de brandweerlieden veilig hun werk konden verrichten.