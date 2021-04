Wasbeer in Vught houdt gemoederen bezig

De wasbeer in Vught houdt de gemoederen flink bezig in het Noord-Brabantse dorp. De een ziet het beest liever gaan dan komen en de andere zeggen dat men het dier met rust moet laten.

Boswachter Jochem Sloothaak laat aan Omroep Brabant weten dat hij het dier zo snel mogelijk weg wil hebben. ‘Mensen onderschatten wat de wasbeer kan aanrichten. Je kunt het dier vergelijken met een nerts. Ze eten alles wat ze tegenkomen. Nu is het er maar een. Maar in Duitsland is al sprake van een plaag.’

Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren in Brabant laat zegt tegenover de regionale omroep dat de wasbeer niet slecht is voor de natuur. ‘We moeten leren leven met de wasbeer, als deel van onze natuur. We gaan zo snel als kan een motie indienen in Provinciale Staten om te zorgen dat de wasbeer niet gedood wordt, maar hoogstens gevangen. En wat ons betreft laten we de wasberen in Brabant verder met rust.’