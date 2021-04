Man en vrouw overleden nadat hun auto te water raakte in Amsterdam

Afgelopen zaterdagavond laat raakte een auto met daarin twee inzittenden te water aan de VOC-kade in Amsterdam. De twee inzittenden, een man en vrouw van beide 34 jaar zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen overleden. Dit meldt de politie maandag.

Brandweerduikers

De hulpdiensten kwamen zaterdagavond naar de VOC-kade in Amsterdam-Oost nadat zij om 22.50 uur de melding van een auto te water kregen. De brandweer kwam met een duikteam ter plaatse. Duikers hebben de man en vrouw uit de auto gehaald. De slachtoffers zijn vervolgens gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis waar zij in de loop van de nacht zijn overleden.

Politieonderzoek

Omdat het nog niet duidelijk is hoe de auto te water kon raken is de politie een onderzoek gestart en roept zij eventuele getuigen op om contact op te nemen met de politie.