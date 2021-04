Groot feest stilgelegd in Utrecht: 62 aanhoudingen

De politie heeft vannacht ingegrepen tijdens een feest in een loods aan de Nautilusweg in Utrecht. 57 aanwezigen konden direct bekeurd worden. 54 personen werden aangehouden omdat ze zich niet konden identificeren. Nog eens acht personen zijn aangehouden vanwege het organiseren van het feest.

Maandagavond rond 23.00 uur kreeg de politie signalen dat er een feest gaande was in een loods aan de Nautilusweg in Utrecht. Ter plaatse bleek er zo’n 120 man aanwezig. Tijdens het feest werden diverse coronaregels overtreden.

Toen de politie het feest stillegde probeerden veel aanwezigen te vluchten. Dat lukte niet omdat agenten hen ook bij een andere uitgang al opwachtten. Uiteindelijk konden zo alle aanwezigen staande worden gehouden.

57 aanwezigen konden ter plaatse bekeurd worden. Zij konden daarna vertrekken. 54 personen konden zich niet identificeren. Zij zijn daarom met een bus naar het arrestantencomplex in Houten vervoerd. Familieleden konden daar hun identiteitsbewijzen komen brengen zodat ook deze aanwezigen met een bekeuring op zak weer naar huis konden. Daarnaast zijn nog eens acht personen aangehouden vanwege de organisatie van het feest.