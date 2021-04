Omroep Brabant start intensieve samenwerking met lokale omroepen

Om de nieuwsvoorziening in de provincie Brabant nog beter te maken, is Omroep Brabant een intensieve samenwerking met een aantal lokale omroepen begonnen. Sinds vorige week zitten er redacteuren van Omroep Brabant bij een aantal lokale omroepen die het nieuws uit dorpen en steden in Brabant beter gaan verslaan. “Daarmee krijgen we een nog fijnmaziger nieuwsnetwerk in onze provincie,” zegt Henk Lemckert, directeur van Omroep Brabant. “Meer aandacht voor het kleinere nieuws uit gebieden waar we nu te weinig komen.”