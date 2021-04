Taakstraffen geëist voor aanbieden illegaal gokken

Drie mannen uit Den Haag - een vader en twee zoons - hoorden vandaag werkstraffen tegen zich eisen omdat er in hun koffiehuis illegaal gegokt kon worden. Op een computer in hun koffiehuis konden klanten goksites bezoeken. Meestal verloren ze daar hun inzet en kwam die ten goede aan de eigenaars.

De zitting vandaag was een uitvloeisel van het onderzoek Korenbloem, waarin zeven verdachten werden opgepakt voor het aanbieden van de illegale gokdiensten. Deze zeven verdachten zullen op een later moment terecht staan voor het verstrekken van de gokcomputers en voor de organisatie van deze manier van illegaal gokken. De drie verdachten van vandaag maakten gebruik van hun diensten.

In het koffiehuis stond een zogenoemde gokzuil: een computer waarop klanten konden gokken op bijvoorbeeld sportwedstrijden. Ze betaalden contant aan de eigenaar, die een bonnetje met krediet voor ze printte. Het feit dat die printer was verstopt in een koffiezetapparaat toont al aan dat ze wisten dat ze fout bezig waren. Het krediet konden de klanten inzetten (en meestal verliezen) op de websites. De eigenaar deelde zijn winst met de organisatie die hem de computer en diensten leverde.

Gevaren

Het Openbaar Ministerie wees tijdens de zittingen opnieuw op de gevaren van het illegaal gokken. Om te beginnen werkten de verdachten gokverslaving in de hand. Gokschulden kunnen ook weer nieuwe criminaliteit in de hand werken, bijvoorbeeld om de schuld te kunnen afbetalen. Verder is illegaal gokken een bekende manier om geld wit te wassen of belasting te ontduiken.

De koffiehuizen en winkeltjes met illegale gokzuilen vervuilen ook de markt. Ze kunnen eigenlijk alleen bestaan door de winsten die met het gokken worden behaald. Daarmee zijn ze een oneerlijke concurrent voor andere koffiehuizen en winkeltjes.

Werkstraffen geëist

Tegen de vader eiste het Openbaar Ministerie een werkstraf voor de duur van 100 uur en een verbeurdverklaring van de computers en printer en een aangetroffen geldbedrag van 1.360 euro.

Tegen een van de zoons werd 100 uur werkstraf geëist en een verbeurdverklaring van 2.117,10 euro. Tegen de ander een werkstraf van 60 uur en een geldboete van 1.000 euro.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.