Man springt na wilde achtervolging poedelnaakt uit auto

De politie in Venlo heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag na een wilde achtervolging een poedelnaakte man aangehouden die er in zijn auto vandoor ging toen de politie hem wilde controleren. Dit meldt de politie Venlo zaterdag op haar facebookpagina.

Controle man in auto

Rond middernacht zagen de agenten een auto, met daarin een man achter het stuur op de Genooyerweg in Venlo staan. Toen zij de bestuurder wilden gaan controleren, besloot hij om er met hoge snelheid tussenuit te knijpen. Er volgde een achtervolging.

120 km/h met gedoofde lichten

De man reed met hoge snelheid (circa 120 km/u), met gedoofde verlichting, tegen het verkeer in over de linker weghelft, over de Sint Urbanusweg de Industriestraat in. Daar stond een geparkeerde vrachtauto met oplegger waar de man bijna met zijn auto tegen aanbotste. Waarschijnlijk omdat hij met gedoofde verlichting reed. Hij kon de vrachtauto nog maar net ontwijken op het laatste moment.

Poedelnaakt

Aan het einde van de straat besloot de man de auto tot stilstand te brengen. De bestuurder sprong daarna uit de auto. Tot verbazing van de agenten was deze man helemaal poedelnaakt. Hij probeerde weg te rennen maar werd door de agenten klemgereden en aangehouden.

Hennep

In de auto trof de politie, buiten diverse bijzondere attributen, ook een hoeveelheid hennep/wiet aan. Er werd een drugstest afgenomen bij de man waaruit bleek dat hij mogelijk THC en Methamfetamine had gebruikt.

Cellencomplex

'De man werd overgebracht naar het cellencomplex waar een arts bloed van hem heeft afgenomen om later vast te kunnen stellen welke, en hoeveel drugs de man had gebruikt. De man bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en de auto waarin hij reed was ook niet verzekerd. De man zal in de loop van de zaterdag worden verhoord over de diverse overtredingen die hij heeft begaan', aldus de politie.