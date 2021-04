Zeven jongeren naar ziekenhuis na slechte trip door drugs in Nijmegen

Vanuit een woning aan de Evertsenstraat zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in Nijmegen zeven jongeren naar het ziekenhuis gebracht na de inname van vermoedelijk synthetische harddrugs enkele uren daarvoor. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

'Slechte trip'

Rond middernacht werd 112 gebeld omdat meerdere aanwezigen onwel werden en vermoedelijk een ‘slechte trip’ ondervonden. 'Ter plaatse bleek bij alle zeven jongeren van 19-24 jaar oud de situatie zo serieus dat ze naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving zijn gebracht', aldus de politie. De politie is een onderzoek gestart en heeft daarin overleg met onder andere het Trimbos Instituut.

Pil

De zeven jongeren hebben de vermoedelijke drugs waarschijnlijk in de vorm van een pil ingenomen. Deze pil wordt nog onderzocht. Om wat voor soort pil het precies gaat is dan ook nog niet bekend. Wel is het belangrijk te benadrukken dat de drugsmarkt in Nederland actief wordt gemonitord door het Trimbos Instituut en dat eventuele riskante drugs en drugs die een acuut gevaar vormen, terug te vinden zijn in de Red Alert App.

Levensgevaarlijk

De politie heeft tijdens het onderzoek nauw contact met burgemeester Bruls van Nijmegen. Hij wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Burgemeester Bruls: 'Ik ben geschrokken van deze gebeurtenis en leef mee met de jongeren. Hopelijk knappen zij snel weer op. Maar laat dit tegelijkertijd een waarschuwing zijn voor iedereen: als het om harddrugs gaat, bestaat er niet zoiets als onschuldig gebruik. Het is levensgevaarlijk.'