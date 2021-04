Kinderen gered door vader bij woningbrand in Tilburg

In de nacht van zaterdag op zondag is rond 01.20 uur in Tilburg een brand uitgebroken in een woning aan de Mieredikhof. De vader wist zijn twee jonge dochtertjes op tijd uit de brandende woning te redden. De schade aan de woning is groot.

Melding woningbrand

Wijkagenten van de Reeshof hebben op social media beschreven hoe zij vannacht de melding kregen van de woningbrand. 'We kregen een prio 1 melding woningbrand. Mijn collega en ik sprongen in de auto en reden naar de woning aan de Mieredikhof die op nog geen 5 minuten vanaf het politiebureau ligt', schrijft een agent.

Twee kinderen voor de woning

In het Mieredikhof aangekomen, zagen de agenten de rode gloed en de vlammen al uit de voorgevel slaan. Ze renden samen met de andere toegesnelde collega's naar de woning waar zij 2 kleine meisjes voor de woning zagen staan, beiden met enkel een dekbed omgeslagen.

Kinderen in veiligheid gebracht

'Mijn collega en ik pakten de kids op en renden weg van het gevaar. Bij een behulpzame overbuurvrouw konden we de kids even veilig onderbrengen. Vader moesten we de woning uit schreeuwen en hij luisterde daar gelukkig ook naar. Strompelend onder een dik rookgordijn kwam hij naar buiten. De agenten konden hem gelukkig ook in veiligheid brengen', schrijft de agent.

Evacuatie omwonenden

De agenten hebben vervolgens de directe omwonenden geëvacueerd. De brandweer kwam vervolgens ook snel ter plaatse en zij wisten de brand onder controle te brengen en te doven.

Vader en kinderen ongedeerd

De twee meisjes kregen van de agenten een trauma beertje, terwijl zij en vader in de ambulance werden nagekeken. Gelukkig mankeerden ze niets en zijn ze vooral geschrokken. Voor controle zijn ze wel alle drie met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Twee agenten rook ingeademd

Twee van de collega's van de agenten zijn met ademhalingsproblemen ook naar het ziekenhuis gegaan ter controle. Gelukkig gaat het met hen de goede kant op en horen ze in het ziekenhuis dat het goed gaat met het gezin.

Vermoedelijk kortsluiting in oplader

De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in een oplader die in de woonkamer beneden in een stopcontact hing. De politie doet hier nog verder onderzoek naar.

'Op mijn netvlies'

'Op mijn netvlies staat het gezichtje en de angstige blik in haar ogen, van de kleine meid met wie ik weg ren. Gelukkig zijn haar hamstertjes ook gered. Enkel het kleine zwarte hondje had de benen genomen en zwerft vermoedelijk nu buiten rond', aldus één van de twee agenten.