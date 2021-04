Autovernieler knijpt keel agent dicht

De 28-jarige man zou die ochtend rond 11.00 uur tegen twee willekeurige auto’s hebben getrapt. Hierbij ontstonden er deuken. De politie werd gebeld, maar bij komst van de agent wilde de verdachte de instructies van de agent niet opvolgen. Ondanks er pepperspray in zijn gezicht werd gespoten, wist de man weg te lopen. Toen de agent hem vervolgens vastpakte, greep de verdachte de agent bij zijn keel en kneep hem dicht. Met behulp van een aantal omstanders werd de man alsnog in de handboeien gezet. De agent moest voor controle naar een arts. Hier bleek dat hij oppervlakkige verwondingen had opgelopen. Tegen de verdachte zijn meerdere aangiftes gedaan, waaronder voor het vernielen van de auto’s en voor poging tot zware mishandeling tegen de agent. Hij zit nog vast voor verder onderzoek.