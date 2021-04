Voorlopig geen rechtszaak om woekerrentes ABN

ABN AMRO en de Consumentenbond laten weten dat zij voorlopig geen rechtszaak starten over woekerrentes. De Consumentenbond had daar bij de bank op aangedrongen. De reden is dat partijen binnenkort met elkaar in gesprek gaan over compensatie voor klanten die teveel rente betaalden.

ABN AMRO verloor eerder een zaak bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De bank had al voorbereidingen getroffen om verder te procederen bij de burgerlijke rechter. Dat plan is nu van tafel.

Voor de duur van de gesprekken over een compensatieregeling is er afgesproken dat beide partijen geen procedures starten. In de verloren zaak bij Kifid moest de bank €5000 terugbetalen aan een klant met een flexibel krediet. Ongeveer 80.000 klanten van ABN AMRO hebben een dergelijk doorlopend krediet.

Gesprek

Stef Smit, directeur Consumentenbond Claimservice: ‘ABN Amro heeft ons uitgenodigd om te praten over een compensatieregeling voor de te veel in rekening gebrachte rente op kredieten. Maar tegelijkertijd praten én procederen werkt volgens ons niet. We zijn daarom blij dat de bank geen procedure start. Dat is voor ons ook een signaal dat zij serieus aan een oplossing van het dossier willen werken. Gedurende de gesprekken zullen ook wij geen juridische stappen tegen ABN AMRO nemen.’

Andere kredietverstrekkers

Naast ABN AMRO brachten ook andere banken en kredietverstrekkers te hoge variabele rentes in rekening bij hun klanten. Op 6 april oordeelde het Kifid dat ook Santander en Vesting Finance hun klanten teveel lieten betalen. De Consumentenbond heeft de directies van Santander en Vesting Finance verzocht in gesprek te gaan over een compensatieregeling.