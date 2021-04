Nieuwe Chinook-transporthelikopter voor de luchtmacht

In 2015 ging het kabinet akkoord met het vervangen en moderniseren van de Chinook. Tegelijkertijd werd besloten de Chinook-vloot met 3 toestellen uit te breiden tot 20. De 11 ’oude’ CH-47D Chinooks zouden worden vervangen door nieuwe helikopters en de 6 CH-47F gemoderniseerd tot diezelfde standaard.

Schaarse capaciteit

Bij militaire operaties zijn transporthelikopters van onschatbare waarde. Transporthelikoptercapaciteit is schaars, zowel in Nederland als daarbuiten. Met de vervanging en uitbreiding van de Chinook-vloot nemen de oefenmogelijkheden, de inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht toe. De capaciteit is ook wereldwijd inzetbaar voor (inter)nationale partners en in samenwerkingsverbanden.

Informatiegestuurd

Het gaat om de CH-47F MYII CAAS (common avionics architecture system), de standaardversie van de US Army. De MYII CAAS heeft een zeer modern uitgeruste cockpit met nauwkeurige navigatieapparatuur.

Dankzij nieuwe technologieën past de nieuwe helikopter uitstekend in het streven meer informatiegestuurd en genetwerkt op te treden. Zo kan de bemanning via een dataverbinding informatie uitwisselen met andere eenheden voor een actueel en nauwkeurig beeld van de situatie. Ook signaleert het vernieuwde onderhoudssysteem slijtage vroegtijdig. Dit maakt eerder en meer gericht onderhoud mogelijk, waardoor de beschikbaarheid toeneemt.

Nederlandse aanpassingen

De helikopter heeft een zelfbeschermingspakket met een raketwaarschuwings- en infrarood-onderdrukkingssysteem. Specifieke Nederlandse aanpassingen zijn de crashbestendige stoelen in de cockpit en een VHF-radio (very high frequency). Die is voor beveiligde communicatie met Nederlandse eenheden. Ook krijgen de toestellen het fast-rope systeem voor special forces operaties. Militairen kunnen een vliegende Chinook daarmee snel verlaten langs een touw.